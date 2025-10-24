В Пермском крае парня избили и заставили извиняться, стоя на коленях

Парня избили и поставили на колени неизвестные в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».
Жёсткое видео опубликовали утром 24 октября. Моолодой человек стоит на земле на одном колене. В спину ему наносят многочисленные удары ногой. Оператор требует, чтобы парень встал на два колена и извинился. Не выдержав избиения, молодой человек выполнил требование.
Уточняется, что инцидент произошёл в посёлке Мулянка Пермского округа. На видео фигурирует ещё несколько человек, которые не участвуют в избиении, но и не пытаются его прекратить.
Сайт perm.aif.ru уточняет информацию в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Напомним, в мае 2024 года на 19-летнего юношу в Перми напали неизвестные и жестокого избили его. У молодого человека диагностировали сотрясение мозга и перелом дна глазной орбиты. В октябре 2025 суд приговорил двоих нападавших к реальным срокам.