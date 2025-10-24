БПЛА стал причиной взрыва в жилом доме в Красногорске, пострадали пять человек

Стала известна причина взрыва в многоэтажном доме в Красногорске. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, беспилотный летательный аппарат залетел в квартиру на 14-м этаже.
Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до пяти, среди них есть ребенок. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения.
Трое взрослых госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенок с вывихом колена и травмами голени направлен в Центр им. Рошаля. На месте работают экстренные службы.
— Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что взрывной волной вырвало часть стены, а также выбило стекла как минимум в пяти квартирах. Обломки фасада и стекла разбросаны по всему двору. Инцидент произошел около пяти утра.