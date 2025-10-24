Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА стал причиной взрыва в жилом доме в Красногорске, пострадали пять человек

Стала известна причина взрыва в многоэтажном доме в Красногорске. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, беспилотный летательный аппарат залетел в квартиру на 14-м этаже.

Стала известна причина взрыва в многоэтажном доме в Красногорске. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, беспилотный летательный аппарат залетел в квартиру на 14-м этаже.

Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до пяти, среди них есть ребенок. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения.

Трое взрослых госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенок с вывихом колена и травмами голени направлен в Центр им. Рошаля. На месте работают экстренные службы.

— Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что взрывной волной вырвало часть стены, а также выбило стекла как минимум в пяти квартирах. Обломки фасада и стекла разбросаны по всему двору. Инцидент произошел около пяти утра.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше