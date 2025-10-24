Слюсарь: средства ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область

Российские военные отразили массированную воздушную атаку со стороны Вооружённых сил Украины на ряд районов Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ ликвидированы и перехвачены на территории Таганрога, Новошахтинска, а также в восьми районах региона.
«Ночью силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах», — написал он в Telegram.
Губернатор Ростовской области отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Зафиксировано несколько возгораний, в том числе в Новошахтинске.
«Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены выехавшими на место дежурно-спасательными подразделениями. В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум», — говорится в публикации.
По словам Слюсаря, в Новошахтинске сотрудники аварийной службы «провели переподключение на резервные линии», и у некоторых потребителей вновь появился свет, но в настоящее время без электроэнергии остаётся около 1,5 тысячи жителей.
Ранее Слюсарь заявил, что в Ростове-на-Дону из падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на два частных дома пострадали два человека.