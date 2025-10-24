Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: средства ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область

В Новошахтинске из-за пожара без света остались 1,5 тысячи человек.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили массированную воздушную атаку со стороны Вооружённых сил Украины на ряд районов Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ ликвидированы и перехвачены на территории Таганрога, Новошахтинска, а также в восьми районах региона.

«Ночью силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах», — написал он в Telegram.

Губернатор Ростовской области отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Зафиксировано несколько возгораний, в том числе в Новошахтинске.

«Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены выехавшими на место дежурно-спасательными подразделениями. В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум», — говорится в публикации.

По словам Слюсаря, в Новошахтинске сотрудники аварийной службы «провели переподключение на резервные линии», и у некоторых потребителей вновь появился свет, но в настоящее время без электроэнергии остаётся около 1,5 тысячи жителей.

Ранее Слюсарь заявил, что в Ростове-на-Дону из падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на два частных дома пострадали два человека.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше