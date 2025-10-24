В Южной Корее женщина перевела почти 300 тысяч евро фейку известного актёра

Позже в переписке появился «менеджер актёра», который предложил организовать личную встречу и стал требовать деньги якобы на подготовку. Сначала речь шла о нескольких тысячах евро, но со временем суммы увеличивались. Мошенники уговаривали женщину перечислять деньги на различные «расходы» — от разрешений на выезд со съёмок до «VIP-пропусков» на встречу со знаменитостью.