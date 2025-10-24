В Южной Корее женщина перевела почти 300 тысяч евро фейку известного актёра

В Южной Корее 50-летняя женщина стала жертвой масштабного интернет-мошенничества: злоумышленники создали фальшивый профиль известного актёра сериала «Игра в кальмара» Ли Чжон Чжэ и обманом выманили у неё более 500 миллионов вон — около 300 тысяч евро.
По данным издания Korea Times, афера началась весной, когда жертве пришло сообщение якобы от самого актёра через TikTok. Мужчина уверял, что находится на съёмках нового сезона и хочет лично общаться с поклонниками. Женщина поверила, что общается со звездой, и около полугода поддерживала с ним контакт.
Позже в переписке появился «менеджер актёра», который предложил организовать личную встречу и стал требовать деньги якобы на подготовку. Сначала речь шла о нескольких тысячах евро, но со временем суммы увеличивались. Мошенники уговаривали женщину перечислять деньги на различные «расходы» — от разрешений на выезд со съёмок до «VIP-пропусков» на встречу со знаменитостью.
Постепенно виртуальное общение превратилось в имитацию романтических отношений, и жертва стала переводить всё большие суммы, уверенная, что «актёр» вернёт долг после возвращения в Корею.
Следователи полагают, что злоумышленники использовали технологии искусственного интеллекта для создания поддельных фотографий и документов, включая изображения Ли Чжон Чжэ и фальшивые водительские права. Правоохранительные органы проводят расследование, проверяя возможные связи аферистов с международной сетью кибермошенников, предположительно действующей из Камбоджи.
Ранее в Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой мошенников, передав курьеру 10 миллионов рублей, которых её убедили считать «своими сотрудниками ФСБ».