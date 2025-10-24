Губернатор Воробьев: Пять человек пострадали от атаки БПЛА на дом в Красногорске

Дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. В результате инцидента произошел взрыв. Пострадали пять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он уточнил, что взрыв зафиксировали на бульваре Космонавтов. БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже. Среди пострадавших числится ребенок. Четверых жильцов дома госпитализировали.
«Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенок — в Центр им. Рошаля. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — оповестил Андрей Воробьев.
Прошлой ночью беспилотники массированно атаковали Воронежскую область. Силы ПВО сбили не менее десяти дронов.