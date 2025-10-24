Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Воробьев: Пять человек пострадали от атаки БПЛА на дом в Красногорске

Дрон залетел в квартиру многоэтажного дома в Красногорске, пятеро пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. В результате инцидента произошел взрыв. Пострадали пять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что взрыв зафиксировали на бульваре Космонавтов. БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже. Среди пострадавших числится ребенок. Четверых жильцов дома госпитализировали.

«Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенок — в Центр им. Рошаля. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени», — оповестил Андрей Воробьев.

Прошлой ночью беспилотники массированно атаковали Воронежскую область. Силы ПВО сбили не менее десяти дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше