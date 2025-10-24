Крюк от оборвавшегося троса крана убил машиниста тепловоза в Павлодарской области

По данным издания PavlodarNews, трагедия произошла на базе ТОО «Гамма Сарыколь». Об этом рассказали в департаменте Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по области. «Оборвался трос крана, который поднимал сошедший с рельсов полувагон с углем. Отлетевший крюк попал в машиниста тепловоза 1958 года рождения. Мужчина скончался на месте», — рассказали в департаменте. В итоге ТОО подало устное сообщение о несчастном случае. Организовано расследование, в ходе которого выясняются обстоятельства и причины. Также о расследовании ЧП рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области. «По факту нарушения правил охраны труда, повлекшее смерть машиниста тепловоза полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования», — сообщили в ведомстве.