Рвется на свободу: пожизненно осужденный маньяк-педофил просит освобождения

Тиунов обвинялся в совершении семи особо тяжких преступлений против несовершеннолетних. По данным следствия, весной 2011 года он совершил преступления в отношении двух мальчиков в лесу под Краснокамском. В октябре 2013 года в том же городе он напал на первоклассника, вывез его в безлюдное место, совершил в отношении ребенка насильственные действия, после чего убил и захоронил тело.