Рвется на свободу: пожизненно осужденный маньяк-педофил просит освобождения

Пожизненно осужденный маньяк-педофил Юрий Тиунов направил в суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с проблемами со здоровьем. Соответствующие материалы имеются в распоряжении РИА Новости. В документах не приводится подробностей о характере его заболевания.
Осужденный содержится в колонии особого режима «Сосновка» в Мордовии. Суд отклонил просьбу Тиунова, указав, что он должен обращаться в судебные органы по месту фактического отбывания наказания. Решение суда уже вступило в силу, однако у осужденного сохраняется право подать аналогичное заявление в суд Республики Мордовия.
Тиунов обвинялся в совершении семи особо тяжких преступлений против несовершеннолетних. По данным следствия, весной 2011 года он совершил преступления в отношении двух мальчиков в лесу под Краснокамском. В октябре 2013 года в том же городе он напал на первоклассника, вывез его в безлюдное место, совершил в отношении ребенка насильственные действия, после чего убил и захоронил тело.
Спустя три года Тиунов попытался похитить двух девочек в Оренбурге, но они оказали сопротивление. В тот же день он напал на 12-летнюю школьницу и вывез ее на окраину города в багажнике автомобиля. Девочка смогла позвонить матери, после чего ее нашли волонтеры. Преступник был задержан.
