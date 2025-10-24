Ричмонд
Бежавшие из СИЗО-1 террористы возместят затраты на их отлов

НИЖНИЕ СЕРГИ, 24 октября, ФедералПресс. Нижнесергинский районный суд начал производство по делу о побеге террористов из следственного изолятора в Екатеринбурге. Государство намерено взыскать с Александра Черепанова* и Ивана Корюкова* затраты на их розыск после побега.

Источник: РИА "Новости"

«Предусмотрена обязанность осужденного возместить ущерб, причиненный исправительному учреждению, в том числе дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега», — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иски в суд подали непосредственно Следственный изолятор № 4 и Колония-поселения № 45, приписанные к свердловскому ГУФСИН. Дело рассмотрит Нижнесергинский районный суд, поскольку в данном районе до заключения проживал Александр Черепанов* — террорист, бежавший из СИЗО-1, и один из ответчиков по этому процессу.

Производством дела займется судья А. А. Ильина. Конкретную дату заседания назначат после предварительной подготовки дел.

«ФедералПресс» ранее писал, что в сети появилась версия побега террористов Александра Черепанова* и Ивана Корюкова* из СИЗО-1 в Екатеринбурге.

* ВНЕСЕНЫ В СПИСОК ЭКСТРЕМИСТОВ И ТЕРРОРИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА.