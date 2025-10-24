Пожизненно осужденный маньяк Тиунов попросился на свободу из-за болезни

Осуждённый на пожизненный срок маньяк-педофил Юрий Тиунов подал в суд прошение об освобождении от наказания по состоянию здоровья.
Осуждённый обратился с ходатайством в суд Перми, ссылаясь на тяжёлое заболевание, однако конкретные детали его состояния не раскрываются.
Тиунов отбывает наказание в колонии особого режима ИК-1 «Сосновка», расположенной в Мордовии. Суд, рассмотрев обращение, отклонил просьбу, отметив, что вопрос должен рассматриваться по месту нахождения исправительного учреждения, то есть в суде Республики Мордовия.
Решение суда вступило в законную силу в октябре. При этом осуждённый сохраняет право вновь обратиться с аналогичным ходатайством уже в суд по месту своего содержания, если считает, что состояние здоровья действительно препятствует дальнейшему пребыванию в колонии.
Юрий Тиунов был задержан в 2017 году в ходе расследования дела о пропаже 12-летней девочки. По словам очевидцев, мужчина затолкал ребенка в багажник автомобиля посреди улицы, после чего скрылся. После задержания Тиунов также признался в ряде других преступлений, связанных с детьми.