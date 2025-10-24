Пожизненно осужденный маньяк Тиунов попросился на свободу из-за болезни

Юрий Тиунов был задержан в 2017 году в ходе расследования дела о пропаже 12-летней девочки. По словам очевидцев, мужчина затолкал ребенка в багажник автомобиля посреди улицы, после чего скрылся. После задержания Тиунов также признался в ряде других преступлений, связанных с детьми.