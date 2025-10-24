Ричмонд
Tribuna de México: в Мексике обнаружили 48 мешков с человеческими останками

В мексиканском штате Халиско пропавшими без вести числятся свыше 15 900 человек.

Человеческие останки обнаружили в мексиканском штате Халиско, информирует Tribuna de México.

48 мешков находились в муниципалитете Сапопан.

«Пакеты с фрагментами костей и человеческими тканями исследуют специалисты Института судебной экспертизы. Расследование направлено на установление личностей жертв и обстоятельств их смерти», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что поисковые работы продолжаются.

По данным местных властей, в Халиско пропавшими без вести числятся свыше 15 900 человек. Это связывают с деятельностью преступных группировок.

Ранее сообщалось, что в Мексике на трассе обнаружили мешки с телами и отрезанными головами.