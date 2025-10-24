Tribuna de México: в Мексике обнаружили 48 мешков с человеческими останками

Человеческие останки обнаружили в мексиканском штате Халиско, информирует Tribuna de México.
48 мешков находились в муниципалитете Сапопан.
«Пакеты с фрагментами костей и человеческими тканями исследуют специалисты Института судебной экспертизы. Расследование направлено на установление личностей жертв и обстоятельств их смерти», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что поисковые работы продолжаются.
По данным местных властей, в Халиско пропавшими без вести числятся свыше 15 900 человек. Это связывают с деятельностью преступных группировок.
Ранее сообщалось, что в Мексике на трассе обнаружили мешки с телами и отрезанными головами.