Спасатели эвакуировали 70 человек из дома в Красногорске, где произошел взрыв

Спасатели эвакуировали 70 человек из жилого дома в Красногорске, где произошел взрыв. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в экстренных службах.

В результате инцидента повреждения получили три квартиры, пожара не последовало.

— Пожара не последовало в результате ЧП, — сообщили спасатели в беседе с ТАСС.

Около пяти утра 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажного дома на бульваре Космонавтов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной взрыва стал удар беспилотника. Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до пяти, среди них есть ребенок. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения.