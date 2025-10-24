ТАСС: 70 человек эвакуированы после попадания БПЛА в жилой дом в Красногорске

В один из многоэтажных жилых домов подмосковного Красногорска залетел беспилотник. Самостоятельно эвакуировались 70 человек, оповестили в оперативных службах.
Взрыв задел три квартиры. Помещения частично разрушены, в квартирах выбиты стекла. По данным властей региона, БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже. Дрон не спровоцировал пожар.
«В настоящее время эвакуированы 70 жильцов из дома», — рассказал ТАСС источник в оперативных службах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пострадавших. В результате попадания в дом БПЛА ранения получили пять человек, включая ребенка. Взрыв произошел на бульваре Космонавтов. Четверо из пяти пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.