В Челябинской области аферисты выманили у парня около 2 млн рублей

Ему позвонила якобы сотрудница службы безопасности популярного маркетплейса с сообщением о необходимости подтвердить получение посылки. Несмотря на то, что парень ничего не заказывал, код из SMS-сообщения он назвал. После в электронной почте обнаружил письмо, якобы отправленное от имени портала «Госуслуги», содержащее ссылку на чат-бот, который, как утверждалось, помогает в случаях взлома аккаунта.