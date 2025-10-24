В Челябинской области аферисты выманили у парня около 2 млн рублей

В Челябинской области молодой мужчина перевел на «безопасный счет» около 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Миассе, где в полицию пришел 23-летний местный житель.
Ему позвонила якобы сотрудница службы безопасности популярного маркетплейса с сообщением о необходимости подтвердить получение посылки. Несмотря на то, что парень ничего не заказывал, код из SMS-сообщения он назвал. После в электронной почте обнаружил письмо, якобы отправленное от имени портала «Госуслуги», содержащее ссылку на чат-бот, который, как утверждалось, помогает в случаях взлома аккаунта.
Молодой человек перешел по ссылке и, следуя инструкциям аферистов, установил несколько мессенджеров. Так он связался с лжесотрудниками МФЦ, «банковскими работниками» и «государственными служащими». Используя психологическое давление и манипулирование, злоумышленники получили доступ к личному кабинету потерпевшего на портале «Госуслуги». Убедив мужчину в том, что его деньги могут перевести на счета террористических организаций, аферисты вынудили «спасать средства».
Следуя их инструкциям, южноуралец перевел накопления и средства с кредитной карты на счета мошенников. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), прокомментировали в региональном Главке МВД.