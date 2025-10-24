Силы ПВО сбили за ночь 111 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 111 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 34 дрона уничтожили над Ростовской областью, 25 — над Брянской, 11 — над Калужской и 10 — над Новгородской.
По семь беспилотников сбили над Белгородской областью и Крымом, пять — над Тульской областью, четыре — над Краснодарским краем.
Также по два БПЛА ликвидировали над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над Липецкой и Тверской областями, Московским регионом и Азовским морем.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
Около пяти утра 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной взрыва стал удар беспилотника.
Днем ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что пожар произошел на территории предприятия в регионе из-за падения обломков украинского беспилотника. На месте происшествия работали оперативные службы.