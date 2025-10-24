Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ увеличилось до 165, из них 92 ребенка. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Бурятии.
— По данным на 24 октября, зарегистрировано 165 случаев, из них 92 ребенка. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 32 человека выписаны в удовлетворительном состоянии, — заявили представители ведомства в беседе с РИА Новости.
Министр здравоохранения региона Евгения Лудупова утверждает, что людям стало плохо после онигири и шаурмы. Специалистов из Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи мобилизовали — они пытаются устранить последствия произошедшего.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали заведующую производством цеха. Женщине уже предъявили обвинение в совершении преступления, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью нескольких людей.