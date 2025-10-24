За ночь расчёты ПВО уничтожили 111 беспилотников над регионами России

Ранее в подмосковном Красногорске в квартире произошёл взрыв из-за беспилотника. В результате атаки пострадали пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Трёх взрослых пострадавших госпитализировали в больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребёнок направлен в Центр им. Рошаля с вывихом колена и лёгкими травмами голени. Около 70 жильцов были эвакуированы из многоквартирного дома. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах. На месте происшествия находятся экстренные службы, правоохранители, сотрудники МЧС и глава округа.