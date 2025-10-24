Ричмонд
Серьезное ДТП парализовало движение на Уктусе в Екатеринбурге

Утром на мосту возле строящегося автовокзала «Золотой» в районе Уктуса произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Об этом ЕАН сообщили очевидцы.

В результате столкновения машины получили значительные механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока не поступало.