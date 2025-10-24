Ричмонд
Год лишения свободы получила жительница Коркино за фиктивную прописку иностранца

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

Источник: Freepik

Год условного лишения свободы получила жительница Коркино (Челябинская область) за фиктивную прописку иностранца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

«Приговором городского суда ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период», — прокомментировали в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2024 года женщина фиктивно зарегистрировала гражданина Узбекистана по месту пребывания, но фактически иностранец проживал в другом месте.

Отмечается, что приговор оглашен без проведения судебного разбирательства, вступил в законную силу.