Год лишения свободы получила жительница Коркино за фиктивную прописку иностранца

Год условного лишения свободы получила жительница Коркино (Челябинская область) за фиктивную прописку иностранца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.
«Приговором городского суда ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период», — прокомментировали в пресс-службе.
Из материалов дела следует, что в ноябре 2024 года женщина фиктивно зарегистрировала гражданина Узбекистана по месту пребывания, но фактически иностранец проживал в другом месте.
Отмечается, что приговор оглашен без проведения судебного разбирательства, вступил в законную силу.