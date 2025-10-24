Российские военные отразили массированную ночную атаку дронов ВСУ на регионы страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 24 октября 111 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.
В частности, 34 БПЛА были сбиты в Ростовской области, 25 — в Брянской, 11 — в Калужской области. Кроме того, 10 беспилотников противника ликвидированы в Новгородской области, по семь — в Крыму и Белгородской области.
Кроме того, пять дронов российские военные сбили в Тульской области, четыре — в Краснодарском крае, по два — в Волгоградской и Орловской областях и по одному беспилотнику уничтожены в Липецкой, Тверской областях, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.
Сутками ранее, напомним, российские ПВО уничтожили над российскими регионами 139 украинских беспилотников. Большая участь вражеских дронов, 56 единиц, сбили в Белгородской области.
Вместе с тем, всего за четыре часа вечером 23 октября российские военные ликвидировали в Белгородской области 20 украинских дронов.