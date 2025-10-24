В Красногорске развернули оперативный штаб после атаки беспилотника

«Здание обследовали специалисты, на месте продолжают работать экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации. Мы окажем поддержку всем пострадавшим и их семьям», — отметил он.
Напомним, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницы. Примерно 70 жителей пострадавшего дома были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах.
