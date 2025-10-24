Ричмонд
Хозяин в реанимации с тяжелыми ожогами: крупный пожар уничтожил дом в башкирской деревне

Житель Башкирии попал в реанимация из-за пожара у себя дома.

Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 23 октября, в деревне Атачево Дюртюлинского района Башкирии произошел пожар, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание произошло в домовладении по улице Полевой.

Сотрудники чрезвычайного ведомства и добровольная пожарная команда Маядыковского сельского поселения ликвидировали горение. Огонь повредил жилой дом, баню и надворные постройки.

Бригада скорой помощи доставила 62-летнего хозяина домовладения в Дюртюлинскую больницу. Сейчас мужчина в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

Спасатели напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: следить за состоянием электропроводки, использовать только обогреватели заводского производства, не оставлять топящиеся печи без присмотра.

За прошедшие сутки в Башкирии пожарные ликвидировали 11 возгораний, для ликвидации последствий ДТП привлекались девять раз. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

