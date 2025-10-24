Атака БПЛА ВСУ в Красногорске — что известно к этому часу

За ночь расчёты ПВО уничтожили 111 беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов — 34 — сбили над Ростовской областью, 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 11 — над Калужской областью, десять — над Новгородской областью. По семь БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Республики Крым. Ещё пять беспилотников сбили над Тульской областью, четыре — над территорией Краснодарского края. По два дрона перехватили над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.