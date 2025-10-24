За ночь над территорией России были сбиты 111 беспилотников ВСУ

Дежурные силы ПВО за ночь сбили над территорией России 111 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего дронов уничтожено над Ростовской (34) и Брянкой областями (25). Над Калужской областью было сбито 11 беспилотников, над Новгородской — 10. Над Белгородской областью и Крымом силы ПВО уничтожили по семь БПЛА, над Тульской областью сбито пять дронов.
Еще четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края, по два — над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над Липецкой и Тверской областями, территорией Московского региона и над акваторией Азовского моря.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске дрон влетел в квартиру на 14-м этаже здания.