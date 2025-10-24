Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей в Красногорске

Напомним, в 4 утра по московскому времени прогремел взрыв в квартире многоэтажного здания в Красногорске. В результате происшествия пострадали пять человек, включая одного ребёнка. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницы. Примерно 70 жителей дома были эвакуированы из здания.