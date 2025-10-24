Индустриальный суд Перми рассмотрит дело об убийстве в «Манки-Парке»

Индустриальный районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве в «Манки-Парке» на ул. Встречной, 28а. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель города.
Убийство произошло 8 августа этого года, когда в одной из арендованных беседок на базе отдыха строители отмечали свой профессиональный праздник. Вечеринка сопровождалась употреблением спиртных напитков.
Около 19:50 между подсудимым и его коллегой произошел словесный конфликт. Мужчины решили продолжить выяснение отношений наедине. В один из моментов обвиняемый нанес сослуживцу несколько ударов кастет-кинжалом. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
Судебное разбирательство началось с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения. На стадии судебного следствия суд исследует представленные по делу доказательства. Подсудимому по выдвинутой уголовной статье грозит наказание лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.