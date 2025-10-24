Индустриальный суд Перми рассмотрит дело об убийстве в «Манки-Парке»

Около 19:50 между подсудимым и его коллегой произошел словесный конфликт. Мужчины решили продолжить выяснение отношений наедине. В один из моментов обвиняемый нанес сослуживцу несколько ударов кастет-кинжалом. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.