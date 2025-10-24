Арестован лидер банды, обдиравшей бойцов СВО в Шереметьево

По версии следователей, члены группы действовали по продуманным схемам: девушки под вымышленными предлогами, например, «потери билетов», выманивали у бойцов от 10 до 35 тысяч рублей. В других случаях их заманивали в бары и заставляли оплачивать услуги по завышенным ценам, либо похищали средства с банковских карт — сумма ущерба могла достигать 600 тысяч рублей с одного человека.