Арестован лидер банды, обдиравшей бойцов СВО в Шереметьево

Басманный суд Москвы санкционировал арест Владимира Бардина — одного из предполагаемых руководителей Лобненского организованного преступного сообщества, обвиняемого в хищении денежных средств у участников специальной военной операции. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Бардин заключен под стражу по обвинению в участии в преступной группе, действовавшей на территории аэропорта Шереметьево и занимавшейся вымогательством и мошенничеством в отношении военнослужащих. Уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за участие в организованном преступном сообществе.
Следствие установило, что ОПС было создано в январе 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. На данный момент задержано около 30 подозреваемых, а потерпевшими признаны 18 военных.
По версии следователей, члены группы действовали по продуманным схемам: девушки под вымышленными предлогами, например, «потери билетов», выманивали у бойцов от 10 до 35 тысяч рублей. В других случаях их заманивали в бары и заставляли оплачивать услуги по завышенным ценам, либо похищали средства с банковских карт — сумма ущерба могла достигать 600 тысяч рублей с одного человека.
Адвокаты обвиняемых, включая предполагаемого лидера группировки Дмитрия Боглаева, утверждают, что организованного сообщества в действительности не существовало, а предъявленные обвинения не имеют под собой доказательной базы.
Ранее, в мае, стало известно о возбуждении уголовного дела против почти 20 человек по фактам мошенничества в отношении участников СВО в аэропорту Шереметьево. Тогда основное внимание следствия было сосредоточено на схемах завышения тарифов такси, которыми пользовались прибывшие из зоны боевых действий военнослужащие.
Читайте также: Стало известно, что у бойцов СВО похитили более ₽4 млн в аэропорту Шереметьево.