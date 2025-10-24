Французский велосипедист Сехили покинул Россию после решения суда

«Софиан Сехили сегодня утром вылетел из аэропорта Владивостока рейсом в Пхукет, откуда отправится домой, во Францию. Так как прямых рейсов в Европу сейчас нет, вернуться домой он может только через третьи страны. И я постаралась выбрать ему наиболее удобный маршрут. Был еще вариант вылететь через КНР, но Таиланд оказался предпочтительнее», — заявила Кушнир.
Ожидается, что Сехили прибудет во Францию к воскресенью. Он был задержан в Приморье в начале сентября за нарушение границы (ст. 322 ч. 1 УК РФ). Целью Сехили было установление нового мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде. Его маршрут начинался от Мыса Рока (Португалия) и должен был завершиться во Владивостоке, охватывая более 16 тыс. км через 17 стран.
Ранее Пограничный районный суд Приморского края признал Софиана Сехили, французского велосипедиста, виновным в незаконном пересечении государственной границы РФ. Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, который был отменён в связи с содержанием Сехили под стражей. Суд принял во внимание период его нахождения под стражей с 4 сентября по 20 октября 2025 года, освободив его от денежного взыскания. Мера пресечения была отменена, и француз покинул зал суда свободным.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.