В Копейске почтили память погибших при взрыве на заводе

«Мы будем помнить этот день трагедии, но сделаем все возможное вместе с руководством завода, чтобы такая трагедия вновь не повторилась. Мне сегодня действительно трудно говорить, понимаю состояние родственников, которые ждали со смены своих мам, пап, сестер, и не все пришли. Но сила города в том, что все жители на данный момент собирают свои последние силы, встают рядом и готовы помочь всем, чем угодно», — сказала глава.