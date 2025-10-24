В Копейске почтили память погибших при взрыве на заводе

На ней побывал корреспондент ЕАН. Мероприятие открылось выступлением главы города Светланы Логановой перед жителями. Она поблагодарила их за сплоченность.
«Мы будем помнить этот день трагедии, но сделаем все возможное вместе с руководством завода, чтобы такая трагедия вновь не повторилась. Мне сегодня действительно трудно говорить, понимаю состояние родственников, которые ждали со смены своих мам, пап, сестер, и не все пришли. Но сила города в том, что все жители на данный момент собирают свои последние силы, встают рядом и готовы помочь всем, чем угодно», — сказала глава.
Сегодня в Челябинской области день траура по жертвам трагедии, произошедшей поздно вечером 22 октября. Приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.
По последним данным, 12 человек погибли, судьба 10 остается неизвестной, 19 пострадали.
Анна Адианова, Галина Лепина.