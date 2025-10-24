Очевидица описала момент взрыва при атаке дрона в подмосковном Красногорске

Жительница дома в подмосковном Красногорске, где минувшей ночью произошёл взрыв, рассказала о пережитом шоке и первых минутах после происшествия.
В беседе с журналистами RT женщина сообщила, что проснулась от мощного хлопка около 04:13 по местному времени. Сразу после этого она заметила густой дым, поднимающийся с её стороны многоэтажного дома.
По её словам, причиной разрушений стал налёт беспилотника. Вместе с супругом она пыталась дозвониться до экстренных служб, однако линии оказались перегружены. Женщина отметила, что спустя короткое время на место прибыли первые бригады скорой помощи.
Сначала подъехали две машины, потом стали приезжать ещё, в итоге было не меньше семи скорых, рассказала очевидца.
Она также подчеркнула, что пострадавшие находились в тяжёлом состоянии и не могли выбраться самостоятельно — их выносили на носилках.
