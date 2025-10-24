В школе Забайкалья обрушился потолок после капитального ремонта

В школе № 14 города Балей Забайкальского края произошло частичное обрушение потолка в одном из учебных кабинетов. Инцидент случился в помещении, где два года назад был проведен капитальный ремонт, и гарантийные обязательства подрядчика действуют до 2026 года. Губернатор региона Александр Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил провести полное обследование всех помещений образовательного учреждения.