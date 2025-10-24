Ричмонд
В школе Забайкалья обрушился потолок после капитального ремонта

В школе № 14 города Балей Забайкальского края произошло частичное обрушение потолка в одном из учебных кабинетов.

В школе № 14 города Балей Забайкальского края произошло частичное обрушение потолка в одном из учебных кабинетов. Инцидент случился в помещении, где два года назад был проведен капитальный ремонт, и гарантийные обязательства подрядчика действуют до 2026 года. Губернатор региона Александр Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил провести полное обследование всех помещений образовательного учреждения.

По словам губернатора, в момент происшествия в кабинете находились восемь учащихся, которых учительница своевременно эвакуировала, благодаря чему обошлось без пострадавших. Площадь обрушения составила 24 квадратных метра. В настоящее время подрядчик, выполнявший ремонтные работы, уже приступил к устранению последствий.

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательных требований при проведении ремонтных работ, содержании школьного имущества и обеспечении безопасности учебного процесса, при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что тела двух человек обнаружены в сгоревшей Буханке в Москве.

