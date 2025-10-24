Около 1500 человек в Ростовской области остались без света из-за атаки БПЛА

Возникший после атаки беспилотников пожар в Ростовской области привел к отключению электроэнергии в Новошахтинске. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались многоквартирные жилые дома, детский сад и техникум. Глава области уточнил, что в результате инцидента проблемы с энергоснабжением затронули около полутора тысяч человек.
Слюсарь отметил, что в ночное время аварийные службы провели работы по переподключению потребителей на резервные линии электропередачи. Благодаря этим мерам, электричество было восстановлено для части жителей города.
Полное восстановление подачи электроэнергии планируется провести в дневное время.
Напомним, в ночь на 24 октября беспилотники были уничтожены над десятью районами Ростовской области. При этом произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены, добавил он.