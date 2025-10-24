Четыре автомобиля сгорели ночью на парковке на Юго-Западе Москвы

В ночь на пятницу, 24 октября, на парковке во дворе жилого дома на улице Теплый Стан в столице произошло возгорание четырех машин. После тушения пожара внутри одного из автомобилей были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
— Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — написали в Telegram-канале ведомства.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
22 октября в Краснокаменске машина скорой помощи с телом человека внутри загорелась по пути в морг. Сотрудники скорой помощи остановили автомобиль, вынесли из него тело человека и попытались сами потушить пожар с помощью огнетушителей.
15 октября автомобиль каршеринга загорелся на Ленинградском проспекте в столице. Машина вспыхнула в крайней левой полосе. По предварительным данным, в результате этого происшествия никто не пострадал.