Четыре автомобиля сгорели ночью на парковке на Юго-Западе Москвы

В ночь на пятницу, 24 октября, на парковке во дворе жилого дома на улице Теплый Стан в столице произошло возгорание четырех машин. После тушения пожара внутри одного из автомобилей были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.