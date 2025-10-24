Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре автомобиля сгорели ночью на парковке на Юго-Западе Москвы

В ночь на пятницу, 24 октября, на парковке во дворе жилого дома на улице Теплый Стан в столице произошло возгорание четырех машин. После тушения пожара внутри одного из автомобилей были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В ночь на пятницу, 24 октября, на парковке во дворе жилого дома на улице Теплый Стан в столице произошло возгорание четырех машин. После тушения пожара внутри одного из автомобилей были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

— Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — написали в Telegram-канале ведомства.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

22 октября в Краснокаменске машина скорой помощи с телом человека внутри загорелась по пути в морг. Сотрудники скорой помощи остановили автомобиль, вынесли из него тело человека и попытались сами потушить пожар с помощью огнетушителей.

15 октября автомобиль каршеринга загорелся на Ленинградском проспекте в столице. Машина вспыхнула в крайней левой полосе. По предварительным данным, в результате этого происшествия никто не пострадал.