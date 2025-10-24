Гладков: Из-за атак ВСУ ранен 21 житель Белгородской области

— Врачи делают все, чтобы спасти их жизни. Будет необходимость, будем отправлять в Москву. Конечно, очень хотел, чтобы все раненые наши жители получили медицинскую помощь и быстрее вернулись к своим семьям, — написал Гладков в своем Telegram-канале.