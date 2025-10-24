Гладков: Из-за атак ВСУ ранен 21 житель Белгородской области

За прошедшие сутки 21 житель Белгородской области пострадал из-за атак украинской армии. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, две девушки, получившие ранения при атаке беспилотника на остановку в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии.
— Врачи делают все, чтобы спасти их жизни. Будет необходимость, будем отправлять в Москву. Конечно, очень хотел, чтобы все раненые наши жители получили медицинскую помощь и быстрее вернулись к своим семьям, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Министерство обороны РФ отчиталось, что за ночь 24 октября над регионами страны ликвидировали 111 вражеских беспилотников. Наибольшее количество атак отразили в Ростовской, Брянской и Калужской областях.
Около пяти утра 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной взрыва стал удар беспилотника.