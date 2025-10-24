Ричмонд
Возгорания после прилёта БПЛА в Красногорске не произошло

В оперативных службах сообщили, что после прилёта беспилотника в жилой дом в подмосковном Красногорске возгорания не произошло. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Собеседник агентства отметил, что экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

В подмосковном Красногорске в квартире многоэтажного дома произошёл взрыв. Взрывной волной частично разрушена стена, а также выбиты стёкла в нескольких квартирах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на жилой дом, среди которых один ребёнок. Около 70 жильцов были эвакуированы. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей в Красногорске.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

