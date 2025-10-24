В Екатеринбурге в техникуме имени В. М. Курочкина эвакуировали студентов

Напомним, что днем 17 октября на улице Фрунзе загорелась квартира на третьем в девятиэтажном доме. Пламя уничтожило все вещи. 40 человек, в том числе четверо детей эвакуировались самостоятельно. В пожаре погиб один человек. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать 12 человек и 4 единицы техники.