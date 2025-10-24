Ричмонд
В Екатеринбурге в техникуме имени В. М. Курочкина эвакуировали студентов

В Екатеринбурге в техникуме В. М. Курочкина эвакуация.

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 октября в Екатеринбурге в техникуме В. М. Курочкина эвакуировали студентов. В учебном заведении на втором этаже заметили дым. Об этом сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Мы обратились за комментарием в пресс-службу МЧС России по Свердловской области.

— Там проводились монтажные работы. Пожарные прибыли на место происшествия, возгорания не обнаружено, — пояснили «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Напомним, что днем 17 октября на улице Фрунзе загорелась квартира на третьем в девятиэтажном доме. Пламя уничтожило все вещи. 40 человек, в том числе четверо детей эвакуировались самостоятельно. В пожаре погиб один человек. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать 12 человек и 4 единицы техники.