В Екатеринбурге в техникуме имени В. М. Курочкина эвакуировали студентов

Утром 24 октября в Екатеринбурге в техникуме В. М. Курочкина эвакуировали студентов. В учебном заведении на втором этаже заметили дым. Об этом сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Мы обратились за комментарием в пресс-службу МЧС России по Свердловской области.
— Там проводились монтажные работы. Пожарные прибыли на место происшествия, возгорания не обнаружено, — пояснили «КП-Екатеринбург» в ведомстве.
Напомним, что днем 17 октября на улице Фрунзе загорелась квартира на третьем в девятиэтажном доме. Пламя уничтожило все вещи. 40 человек, в том числе четверо детей эвакуировались самостоятельно. В пожаре погиб один человек. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать 12 человек и 4 единицы техники.