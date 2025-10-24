Ричмонд
В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал 21 человек

В результате атак Вооруженных сил Украины в четверг в Белгородской области пострадали 21 мирный житель, в том числе трое несовершеннолетних.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, наиболее тяжелая ситуация сложилась с двумя девушками, получившими ранения при атаке беспилотника на останоку в Белгороде — их состояние оценивается как тяжелое.

Глава области уточнил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а для спасения жизни тяжелораненых рассматривается возможность их транспортировки в московские медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что беспилотник взорвался в квартире на 14-м этаже в Красногорске.

