Baza: Арестованного главу «Автодора» обвинили в хищениях при строительстве М‑12

Сейчас Шайдуллин находится под арестом и обвиняется в растрате в особо крупном размере. По сведениям Baza, его задержали после того, как один из субподрядчиков передал следствию документы, раскрывающие схемы отмывания бюджетных средств. Источник рассказал, что решил обратиться к правоохранителям после того, как ему и другим подрядчикам не выплатили деньги за выполненные работы.