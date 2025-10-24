Baza: Арестованного главу «Автодора» обвинили в хищениях при строительстве М‑12

Главу строительной компании СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина обвинили в хищениях на миллиарды рублей при возведении трассы М-12. Об этом сообщили субподрядчики, заявившие о масштабных нарушениях.
Сейчас Шайдуллин находится под арестом и обвиняется в растрате в особо крупном размере. По сведениям Baza, его задержали после того, как один из субподрядчиков передал следствию документы, раскрывающие схемы отмывания бюджетных средств. Источник рассказал, что решил обратиться к правоохранителям после того, как ему и другим подрядчикам не выплатили деньги за выполненные работы.
Конфликт возник вокруг строительства участка 7.1 трассы «Восток» в Татарстане. Субподрядчики утверждают, что во время стройки дорогие материалы заменяли на дешевые аналоги, не соответствующие ГОСТам, что может привести к разрушению полотна и авариям. Несмотря на завершение проекта, многие подрядчики так и не получили оплату. Одна из компаний заявила о долге в семь миллиардов рублей.
Один из участников проекта рассказал, что средства могли быть выведены через фирмы-однодневки, фиктивные займы и дробление бизнеса для ухода от налогов. По его подсчетам, общий ущерб от махинаций может достигать 15 миллиардов рублей. Следствие также проверяет на причастность к растрате других подрядчиков, передает Telegram-канал.
В октябре прошлого года силовики задержали в столице заместителя генерального директора АСВ Александра Попелюха. Его обвинили в хищении 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка, который находился под управлением агентства.