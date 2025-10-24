Ричмонд
Оперштаб развернули в Красногорске после удара БПЛА по жилому дому

Оперативный штаб развернули после удара дрона по жилому дому в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске, сообщил глава города Дмитрий Волков в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали. Четверо из них госпитализированы.

Губернатор региона Андрей Воробьев пообещал оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников.

В Ростовской области в ночь на 24 октября отражена массированная воздушная атака, сбиты БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Около 1,5 тыс. человек остались без света из-за атаки БПЛА.

