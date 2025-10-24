Столкновение автобуса с мотоциклом привело к страшному пожару: погибли 20 человек

Авария произошла из-за столкновения автобуса с мотоциклом. Информации о том, кто стал виновником ДТП, пока нет. Сильнейший удар привел к утечке топлива и последующему возгоранию транспортного средства. Сообщается, что из 41 пассажира автобуса удалось спасти 21 человека.