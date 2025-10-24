Столкновение автобуса с мотоциклом привело к страшному пожару: погибли 20 человек

В Индии произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек. Инцидент случился с частным автобусом, следовавшим по маршруту между технологическими центрами страны — Бангалором и Хайдарабадом, пишет Reuters.
Авария произошла из-за столкновения автобуса с мотоциклом. Информации о том, кто стал виновником ДТП, пока нет. Сильнейший удар привел к утечке топлива и последующему возгоранию транспортного средства. Сообщается, что из 41 пассажира автобуса удалось спасти 21 человека.
Представитель районной администрации уточнил, что на данный момент опознаны тела 11 погибших.
Ранее в Волгоградской области, в Камышинском районе, произошла другая трагедия. На 542-м километре трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» 3 октября около 14:10 столкнулись три автомобиля: грузовик FAW, «Лада Гранта» и «Нива Шевроле». Сила удара оказалась роковой для водителей легковых машин.