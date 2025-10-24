Поклонница перевела ₽28 млн фейку актера из сериала «Игра в кальмара»

В Южной Корее женщина стала жертвой масштабного обмана, переведя почти 300 тысяч евро человеку, выдававшему себя за популярного актёра Ли Чжон Чжэ, звезду сериала «Игра в кальмара».
Как сообщает Korea Times, мошенники создали поддельный аккаунт артиста в TikTok и начали переписку с женщиной ещё весной. Они использовали, предположительно, сгенерированные нейросетью изображения и поддельные документы, чтобы убедить её в подлинности личности «актёра».
Лже-Ли Чжон Чжэ уверял, что находится на съёмках нового сезона сериала и хочет ближе общаться со своими поклонниками. Постепенно между ним и женщиной установилось доверительное общение, переросшее в мнимые романтические отношения.
В течение полугода «звезда» и его «менеджер» неоднократно просили переводы — якобы для организации личной встречи, получения разрешений на выезд со съёмок и оформления VIP-пропусков. Поверив в искренность чувств и обещания вернуть долг после возвращения в Корею, женщина продолжала отправлять деньги, пока не выяснилось, что вся история — тщательно продуманная схема.
