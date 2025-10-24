Поклонница перевела ₽28 млн фейку актера из сериала «Игра в кальмара»

В течение полугода «звезда» и его «менеджер» неоднократно просили переводы — якобы для организации личной встречи, получения разрешений на выезд со съёмок и оформления VIP-пропусков. Поверив в искренность чувств и обещания вернуть долг после возвращения в Корею, женщина продолжала отправлять деньги, пока не выяснилось, что вся история — тщательно продуманная схема.