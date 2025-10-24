Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поклонница перевела ₽28 млн фейку актера из сериала «Игра в кальмара»

В Южной Корее женщина стала жертвой масштабного обмана, переведя почти 300 тысяч евро человеку, выдававшему себя за популярного актёра Ли Чжон Чжэ, звезду сериала «Игра в кальмара».

В Южной Корее женщина стала жертвой масштабного обмана, переведя почти 300 тысяч евро человеку, выдававшему себя за популярного актёра Ли Чжон Чжэ, звезду сериала «Игра в кальмара».

Как сообщает Korea Times, мошенники создали поддельный аккаунт артиста в TikTok и начали переписку с женщиной ещё весной. Они использовали, предположительно, сгенерированные нейросетью изображения и поддельные документы, чтобы убедить её в подлинности личности «актёра».

Лже-Ли Чжон Чжэ уверял, что находится на съёмках нового сезона сериала и хочет ближе общаться со своими поклонниками. Постепенно между ним и женщиной установилось доверительное общение, переросшее в мнимые романтические отношения.

В течение полугода «звезда» и его «менеджер» неоднократно просили переводы — якобы для организации личной встречи, получения разрешений на выезд со съёмок и оформления VIP-пропусков. Поверив в искренность чувств и обещания вернуть долг после возвращения в Корею, женщина продолжала отправлять деньги, пока не выяснилось, что вся история — тщательно продуманная схема.

Читайте также: Раскрыта новая схема мошенников с фишинговыми ссылками на выигрыши.