Mash: За видео с уничтожением дрона ВСУ впервые в РФ наказали школьницу

За видео с уничтожением беспилотника ВСУ впервые в России наказали школьницу. Девочка из Калужской области выложила в социальные сети кадры работы ПВО. Теперь ее родителей могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил Telegram-канал Mash.