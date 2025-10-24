Mash: За видео с уничтожением дрона ВСУ впервые в РФ наказали школьницу

За видео с уничтожением беспилотника ВСУ впервые в России наказали школьницу. Девочка из Калужской области выложила в социальные сети кадры работы ПВО. Теперь ее родителей могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошел еще в начале октября. Школьница опубликовала в комментариях одного из местных сообществ в соцсетях видео с беспилотником. После этого силовики пришли домой к семье.
— С ними провели беседу с участием сотрудников ПДН, после чего оформили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Вопрос о штрафе вскоре рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, — передает Telegram-канал.
Еще в январе появилась информация, что в России захотели ввести штрафы за фото- и видеосъемку объектов противовоздушной обороны, в том числе за съемку их размещения и работы. Так, онлайн-публикация упрощает работу противника и помогает фиксировать его удары.
Ранее МЧС России запретило использование подручных средств для сбивания беспилотников и рекомендовало не приближаться к упавшим беспилотникам. Ведомство также заявило, что не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS вблизи аппарата.