Бизнесмен, вывозивший мусор к «Невскому пятачку», признал вину

В июне 2025 года между администрацией Пушкинского района Петербурга и специализированной фирмой по обращению с отходами был заключён государственный контракт на очистку территории от нелегальной свалки строительного мусора. Согласно условиям договора, все отходы необходимо было транспортировать на специализированный полигон, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области. За выполнение этих работ организация получила из городского бюджета более 31 млн рублей.