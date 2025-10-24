Бизнесмен, вывозивший мусор к «Невскому пятачку», признал вину

Бизнесмен, который устроил незаконную свалку на «Невском пятачке», признал свою вину и дал явку с повинной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ущерб экологии от действий компании, принадлежащей коммерсанту, составил почти 13 млн рублей.
Следствие выяснило, что свалка появилась в результате недобросовестного исполнения госконтракта на утилизацию отходов. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
«В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных полицией, руководитель компании был задержан и допрошен в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.
В июне 2025 года между администрацией Пушкинского района Петербурга и специализированной фирмой по обращению с отходами был заключён государственный контракт на очистку территории от нелегальной свалки строительного мусора. Согласно условиям договора, все отходы необходимо было транспортировать на специализированный полигон, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области. За выполнение этих работ организация получила из городского бюджета более 31 млн рублей.
Позже выяснилось, что на момент подписания контракта полигон уже был переполнен. Вместо предусмотренного договором места утилизации строительные отходы были незаконно размещены на территории объекта культурного наследия регионального значения «Невский пятачок». При этом компания продолжала официально отчитываться о том, что все отходы утилизируются исключительно на предназначенном для этого полигоне.