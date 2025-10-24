Двое малышей в реанимации: страшный пожар вспыхнул в уфимской квартире

Сегодня утром, 24 октября, в Уфе произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадали двое детей. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, инцидент произошел в квартире по улице Губайдуллина.
По словам чиновника, в больницу скорой медицинской помощи доставили двух детей. Девятилетний ребенок и младший, которому меньше двух месяцев, сейчас в реанимации.
Рахматуллин уточнил, что оба ребенка находятся в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую специализированную помощь.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.