Двое малышей в реанимации: страшный пожар вспыхнул в уфимской квартире

В Уфе двое детей попали в реанимацию из-за пожара в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 24 октября, в Уфе произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадали двое детей. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, инцидент произошел в квартире по улице Губайдуллина.

По словам чиновника, в больницу скорой медицинской помощи доставили двух детей. Девятилетний ребенок и младший, которому меньше двух месяцев, сейчас в реанимации.

Рахматуллин уточнил, что оба ребенка находятся в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую специализированную помощь.

