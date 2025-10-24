Стало известно, что в Красногорске развернули штаб после удара дрона по дому

Рано утром 24 октября в одной из квартир произошёл сильный взрыв, от давления которого были повреждены части стены и оконные проёмы в расположенных поблизости помещениях. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что эти разрушения стали следствием атаки беспилотника. По его сообщению, в результате происшествия пострадали пять человек, включая одного ребёнка; четверым из них незамедлительно потребовалась госпитализация, где им сейчас оказывают необходимую поддержку.