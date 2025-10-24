Стало известно, что в Красногорске развернули штаб после удара дрона по дому

В подмосковном Красногорске после удара беспилотного аппарата по жилому комплексу «Изумрудные холмы» начал работу экстренный оперативный штаб.
Глава городского округа Дмитрий Волков проинформировал, что лично присутствует на месте происшествия. По его словам, беспилотник атаковал квартиру на 14-м этаже одного из домов по бульвару Космонавтов ночью 24 октября, причинив серьезный ущерб.
На месте штатно трудятся эксперты, обследующие степень разрушений в здании. Не прекращают дежурство сотрудники аварийно-спасательных структур, представители МЧС, полиции и администрации города. Все ресурсы мобилизованы для устранения последствий аварии и гарантии безопасности жителям комплекса.
Рано утром 24 октября в одной из квартир произошёл сильный взрыв, от давления которого были повреждены части стены и оконные проёмы в расположенных поблизости помещениях. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что эти разрушения стали следствием атаки беспилотника. По его сообщению, в результате происшествия пострадали пять человек, включая одного ребёнка; четверым из них незамедлительно потребовалась госпитализация, где им сейчас оказывают необходимую поддержку.
