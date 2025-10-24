Юрист предрек Дурову уголовное преследование во Франции после его слов о Лувре

Он отметил, что во Франции подобные предложения способны вызвать не только резкую критику, но и возможные юридические последствия.
По словам юриста, версия о том, что кража была совершена под заказ, выглядит маловероятной, так как в этом случае похищенные украшения не стали бы демонстрировать публично. Сомнительной он считает и возможность их дальнейшей перепродажи — из-за устаревшей огранки стоимость камней после переработки значительно снизится.
Добровинский подчеркнул, что предложение Дурова выкупить драгоценности может быть расценено как поощрение краж из музеев. Он также напомнил, что у предпринимателя уже существуют напряженные отношения с французскими властями, и подобная инициатива, по его мнению, создает для него дополнительные юридические риски.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Четверо злоумышленников с помощью автовышки проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Павел Дуров вызвался выкупить украденное, но передаст он эти драгоценности не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, поскольку в этом месте соблюдается большая безопасность. Стоимость ущерба оценивается музеем в 88 млн евро.