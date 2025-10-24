На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Краснодарским краем.
«Обломки упали на территории СНТ “Ягодка” в Абинске. Повреждения получили восемь дачных домов, в двух из них пробиты крыши, еще в шести строениях повреждены стекла. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что незначительные повреждения получили также ворота и заборы, на месте работают специальные и экстренные службы.
