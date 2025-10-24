В Белгородской области за сутки 21 мирный житель пострадал при атаках ВСУ

Вооружённые силы Украины неоднократно атаковали Белгородскую область в течение суток, в результате чего 21 мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате атак со стороны ВСУ 21 человек был ранен, среди них трое детей. Две девушки, пострадавшие при атаке беспилотника на остановку в Белгороде, находятся в тяжёлом состоянии», — написал Гладков в Telegram.
Накануне глава региона информировал о 12 пострадавших в результате массированных атак дронов на Белгород и Белгородский район. Шесть человек получили ранения при атаке на коммерческий объект в районе, еще шестеро, включая несовершеннолетнего, пострадали при ударе по остановочному комплексу в Белгороде.