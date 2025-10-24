В Белгородской области за сутки 21 мирный житель пострадал при атаках ВСУ

Накануне глава региона информировал о 12 пострадавших в результате массированных атак дронов на Белгород и Белгородский район. Шесть человек получили ранения при атаке на коммерческий объект в районе, еще шестеро, включая несовершеннолетнего, пострадали при ударе по остановочному комплексу в Белгороде.