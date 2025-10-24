Последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Красногорске сняли на видео

В сети появились кадры последствий атаки украинского беспилотника на жилую многоэтажку в подмосковном Красногорске. Видео обнародовал телеканал РЕН ТВ в пятницу, 24 октября.
Дрон противника врезался в дом на бульваре Космонавтов в ночь на 24 октября, когда большинство жителей спали. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, беспилотник залетел прямо в одну из квартир.
Согласно опубликованным кадрам, удар пришелся по 14 этажу здания. В результате повреждены несколько квартир, выбиты окна и остекление балконов.
Фасад дома также получил значительные повреждения. На земле рядом с постройкой видны осколки и части выбитых оконных рам. На месте происшествия работают экстренные службы, передает Telegram-канал.
Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до пяти, среди них есть ребенок. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения. Трое взрослых госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенок с вывихом колена и травмами голени направлен в Центр им. Рошаля. На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что взрывной волной вырвало часть стены, а также выбило стекла как минимум в пяти квартирах. Обломки фасада и стекла разбросаны по всему двору. Инцидент произошел около пяти утра.