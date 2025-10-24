Беспилотник атаковал жилой дом в Красногорске: есть пострадавшие

В Красногорске беспилотный летательный аппарат атаковал жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон врезался в квартиру на 14-м этаже, вызвав повреждения. В результате происшествия пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенок направлен в Центр им. Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени. На месте работают экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Глава городского округа координирует операцию. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка.