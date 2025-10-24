МО РФ: За час сбиты 25 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за один час уничтожили 25 украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
— В период с 7:00 по московскому времени до 8:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что 11 аппаратов были сбиты над Брянской областью, шесть — над Тульской, четыре — над Калужской, три — над Тверской и один — над Новгородской.
Около пяти утра 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной взрыва стал удар беспилотника.
Днем ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что пожар произошел на территории предприятия в регионе из-за падения обломков украинского беспилотника. На месте происшествия работали оперативные службы.